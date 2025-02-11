Украина сделала Европе неожиданное предложение

Украина решила начать закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США. Кроме того, Киев хочет протянуть «руку помощи» странам Европы и разместить их СПГ в существующих подземных хранилищах, рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«[Киев готов] играть роль гаранта энергетической безопасности в Европе», — заявил глава МИД Незалежной.

Министр подчеркнул, что Украина располагает мощным подземным хранением газа (ПХГ). Сейчас на Украине, действительно, самые крупные хранилища на континенте. Однако, как пишет РИА «Новости», возникает ряд вопросов, связанных финансированием. СПГ из США дороже, чем трубопроводный газ. Рассчитывать в этом деле Киев может только на средства Европы.

«Нет никаких причин бесплатно помогать Киеву мухлевать с газом. Для этого на Западе и своих трейдеров хватает. К тому же американским компаниям невыгодно загружать значительные объёмы СПГ в европейские хранилища, им интереснее заключать с ЕС спотовые сделки», — считает партнёр Capital Lab Евгений Шатов.