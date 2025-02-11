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11 февраля, 10:47

Трамп принесёт Украину в жертву ради торговой войны с Европой: В Госдуме раскрыли замысел США

Депутат Журавлёв: Мечта вооружить Киев за счёт ЕС — часть бизнес-проекта Трампа

Фото © Shutterstock.AI Generator

Фото © Shutterstock.AI Generator

Украина для США превращается во всё более прибыльный бизнес-проект, и это — заслуга президента Дональда Трампа. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

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Посмотрите, как ловко в устах предпринимателя Трампа 200 миллиардов долларов, которые были отправлены Украине, превращаются в 500 миллиардов, которые она должна будет отдать. Причём вовсе не какими-то там «совместными разработками редкоземельных металлов», как пытается убедить украинское население Зеленский, а просто частями страны, её недрами, полезными ископаемыми,

депутат Алексей Журавлёв

По словам собеседника Life.ru с самого начала Соединённые Штаты использовали ситуацию на Украине для ведения торговой войны с Европой. Это и уничтожение «Северных потоков», после которых европейские страны стали вынуждены покупать американский сжиженный газ, и вся политика в отношении оружейных поставок. Вот и теперь США хотят, чтобы именно Европа увеличила закупки оружия для Украины.

«Вашингтон так долго тянул с отправкой своих «Абрамсов», что немецкие «Леопарды» уже успели сгореть в запорожских степях. А вот когда арсеналы в Европе истощились, оказалось, что пополнить их в состоянии только американский ВПК. Так и сейчас США по-прежнему заставляют Европу работать на американскую экономику», — отметил парламентарий.

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Ранее стало известно, что американские официальные лица, включая спецпредставителя президента США по Украине и россии Кита Келлогга, планируют обсудить с европейскими союзниками возможность увеличения закупок вооружений для Украины на Мюнхенской конференции по безопасности. Это одна из инициатив администрации Дональда Трампа, позволяющая продолжить поддержку Киева без значительных затрат американского бюджета.

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Ольга Годуненко
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