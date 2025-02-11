Украина для США превращается во всё более прибыльный бизнес-проект, и это — заслуга президента Дональда Трампа. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Посмотрите, как ловко в устах предпринимателя Трампа 200 миллиардов долларов, которые были отправлены Украине, превращаются в 500 миллиардов, которые она должна будет отдать. Причём вовсе не какими-то там «совместными разработками редкоземельных металлов», как пытается убедить украинское население Зеленский, а просто частями страны, её недрами, полезными ископаемыми, депутат Алексей Журавлёв

По словам собеседника Life.ru с самого начала Соединённые Штаты использовали ситуацию на Украине для ведения торговой войны с Европой. Это и уничтожение «Северных потоков», после которых европейские страны стали вынуждены покупать американский сжиженный газ, и вся политика в отношении оружейных поставок. Вот и теперь США хотят, чтобы именно Европа увеличила закупки оружия для Украины.

«Вашингтон так долго тянул с отправкой своих «Абрамсов», что немецкие «Леопарды» уже успели сгореть в запорожских степях. А вот когда арсеналы в Европе истощились, оказалось, что пополнить их в состоянии только американский ВПК. Так и сейчас США по-прежнему заставляют Европу работать на американскую экономику», — отметил парламентарий.