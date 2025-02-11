На блогершу, перепутавшую Казанский собор с туалетом в Петербурге, завели уголовное дело

Против блогерши, которая напилась и во время прогулки по Санкт-Петербургу справила нужду прямо у стен Казанского собора, возбудили дело по статье об оскорблении чувств верующих — ч.2 ст.148 УК РФ, сообщает 78.ru. Девушка, которая снимала свои действия для телеграм-канала, принесла извинения и пообещала больше так никогда не делать,

Блогерша, справившая нужду у Казанского собора, извинилась и пообещала больше так не делать. Видео © Полиция Санкт-Петербурга

24-летнюю блогершу задержали, доставили в отделение полиции и составили протокол о мелком хулиганстве. Изначально Алина отрицала свою вину и утверждала, что на самом деле сходила в туалет в лесу, а неизвестный смонтировал видео. Позже она всё же призналась в содеянном и принесла извинения. Известно, что девушка приехала в Петербург из Мурманска и проживала в съёмной квартире.