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11 февраля, 12:03

На блогершу, перепутавшую Казанский собор с туалетом в Петербурге, завели уголовное дело

78.ru: Против девушки, сходившей в туалет у Казанского собора, возбудили дело

Против блогерши, которая напилась и во время прогулки по Санкт-Петербургу справила нужду прямо у стен Казанского собора, возбудили дело по статье об оскорблении чувств верующих — ч.2 ст.148 УК РФ, сообщает 78.ru. Девушка, которая снимала свои действия для телеграм-канала, принесла извинения и пообещала больше так никогда не делать,

Блогерша, справившая нужду у Казанского собора, извинилась и пообещала больше так не делать. Видео © Полиция Санкт-Петербурга

24-летнюю блогершу задержали, доставили в отделение полиции и составили протокол о мелком хулиганстве. Изначально Алина отрицала свою вину и утверждала, что на самом деле сходила в туалет в лесу, а неизвестный смонтировал видео. Позже она всё же призналась в содеянном и принесла извинения. Известно, что девушка приехала в Петербург из Мурманска и проживала в съёмной квартире.

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Напомним, ранее Life.ru сообщал, что блогерша сама сняла на камеру преступление и выложила в Сеть, что и позволило полиции её найти. Алина называет себя продавцом парфюма премиум-качества. При этом в её паблике лишь 30 подписчиков. Фактически же блогерша не трудоустроена и ведёт несколько каналов с треш-контентом.

Обложка ©

Wikipedia / Eugene

Алена Пенчугина
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