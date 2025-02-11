Арабский журналист рассказал, как Египет сохраняет баланс между РФ и США

В международной политике Египет исходит из принципа «не полагаться лишь на одного партнёра», поэтому ему удаётся сохранять баланс между Россией и США. Об этом рассказал арабский журналист и писатель Ахмад Абу аль-Махасин. Его слова приводит nan.media.

По словам эксперта, политика Египта изначально основана на разумности внешнеполитического курса и сбалансированных отношений. В частности, президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси стремится наладить связи с любыми странами, которые дружелюбно настроены к Каиру. При этом у африканского государства сегодня нет врагов или непреодолимых конфликтов.

Журналист подчеркнул, что Египет выбрал для взаимодействия на международной арене сбалансированную политику, поэтому готов выстраивать отношения и с Россией, и с США, и с Китаем. Каир рассчитывает на дружеские отношения со всеми ключевыми игроками, чтобы не зависеть только от одного партнёра.

По данным РИАМО, писатель уверен, что ни одна страна не может постоянно полагаться лишь на одного союзника, потому что крупные державы зачастую ориентируются на собственные интересы. В свою очередь, Египет демонстрирует миру масштабную политику равновесия как в арабском, так и в европейском мире.