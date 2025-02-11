Моль помогла дочери грузинского миллиардера отсудить 30,5 млн фунтов

Дочь миллиардера и партнёра Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили Ия и её супруг Евгений Гуняк отсудили 30,5 млн фунтов у застройщика. Паре продали дом в Лондоне, не предупредив, что он заражён молью. Об этом сообщает The Guardian.

Суд постановил, что застройщик нарочно утаил информацию о моли. Супруги заехали в дом в 2019 году, ничего не зная о насекомых, которые гнездились в утеплителях стен. Вскоре моль начала активно уничтожать их вещи, а все попытки вытравить её не давали эффекта. Замена утеплителя обошлась бы паре в несколько миллионов фунтов, поэтому было принято решение подать в суд на застройщика.