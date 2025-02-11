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11 февраля, 12:10

Моль помогла дочери грузинского миллиардера отсудить 30,5 млн фунтов

The Guardian: Дочь Бадри Патаркацишвили отсудила 30,5 млн фунтов за дом с молью

Дочь миллиардера и партнёра Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили Ия и её супруг Евгений Гуняк отсудили 30,5 млн фунтов у застройщика. Паре продали дом в Лондоне, не предупредив, что он заражён молью. Об этом сообщает The Guardian.

Суд постановил, что застройщик нарочно утаил информацию о моли. Супруги заехали в дом в 2019 году, ничего не зная о насекомых, которые гнездились в утеплителях стен. Вскоре моль начала активно уничтожать их вещи, а все попытки вытравить её не давали эффекта. Замена утеплителя обошлась бы паре в несколько миллионов фунтов, поэтому было принято решение подать в суд на застройщика.

Ранее Life.ru писал, что американец отсудил $412 млн за ненужные уколы в пенис. Это решение стало рекордным по сумме выплат и штрафов в истории дел о врачебной халатности в США

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Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Klejdysz

Полина Никифорова
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