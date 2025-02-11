Прогноз Кличко: Конец конфликта через месяц, болезненный компромисс и борьба на уничтожение в Киеве

Боевые действия на Украине могут закончиться через месяц-два в результате компромисса, который может быть «очень болезненным для каждого украинца», а после завершения конфликта украинскую политику ждёт «борьба на уничтожение». Такой нерадужный для Украины прогноз озвучил мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными... Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца», — цитирует Кличко издание «Страна».

После этого, по его мнению, на Украине пройдёт выборы, которые запомнятся «борьбой на уничтожение». Политик не исключил массовых беспорядков.