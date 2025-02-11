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Регион
11 февраля, 11:39

Прогноз Кличко: Конец конфликта через месяц, болезненный компромисс и борьба на уничтожение в Киеве

Кличко не исключил окончание боевых действий на Украине через месяц-два

Боевые действия на Украине могут закончиться через месяц-два в результате компромисса, который может быть «очень болезненным для каждого украинца», а после завершения конфликта украинскую политику ждёт «борьба на уничтожение». Такой нерадужный для Украины прогноз озвучил мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными... Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца», — цитирует Кличко издание «Страна».

После этого, по его мнению, на Украине пройдёт выборы, которые запомнятся «борьбой на уничтожение». Политик не исключил массовых беспорядков.

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А ранее Кличко обвинил новое руководство военной администрации Киева в попытке узурпировать власть в городе. Как уточнил градоначальник, новый глава препятствует принятию решений по восстановлению повреждённых домов, выплаты компенсаций их жильцам, ремонту инфраструктуры и прочему. Своё публичное обращение Кличко адресовал лично Владимиру Зеленскому.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Sebastian Willnow

Александра Вишнякова
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