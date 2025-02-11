В Госдуме предложили обязать частные клиники делиться данными по абортам

Следует организовать систему обязательного предоставления статистических данных по проведённым абортам в российских частных клиниках. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Несмотря на то, что прослеживаемая динамика, безусловно, положительная, она касается только государственных клиник. В частных клиниках такой учёт вообще не ведётся. В связи с этим призываю ввести систему обязательного предоставления статистических данных по проведённым абортам частными клиниками», — пояснил Леонов в беседе с РИА «Новости«.

Парламентарий уточнил, что Россия нуждается в полном государственном контроле за процедурами прерывания беременности. После введения обязательных сборов статистических данных по абортам государство будет видеть более объективную картину реальности, а самое главное — сможет вести работу по пропаганде отказа от данной процедуры. При этом депутат уточнил, что финальное решение, как и ранее, остаётся за женщиной, и разговора о полном запрете абортов не идёт.