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Регион
11 февраля, 12:09

В Госдуме предложили обязать частные клиники делиться данными по абортам

Депутат Леонов: Следует ввести сбор статистики по абортам в частных клиниках

Следует организовать систему обязательного предоставления статистических данных по проведённым абортам в российских частных клиниках. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Несмотря на то, что прослеживаемая динамика, безусловно, положительная, она касается только государственных клиник. В частных клиниках такой учёт вообще не ведётся. В связи с этим призываю ввести систему обязательного предоставления статистических данных по проведённым абортам частными клиниками»,пояснил Леонов в беседе с РИА «Новости«.

Парламентарий уточнил, что Россия нуждается в полном государственном контроле за процедурами прерывания беременности. После введения обязательных сборов статистических данных по абортам государство будет видеть более объективную картину реальности, а самое главное — сможет вести работу по пропаганде отказа от данной процедуры. При этом депутат уточнил, что финальное решение, как и ранее, остаётся за женщиной, и разговора о полном запрете абортов не идёт.

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Ранее в Госдуме предложили проводить аборты только по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Авторы инициативы уверены, что в России нужен государственный контроль за прерыванием беременности.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Мария Любицкая
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