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11 февраля, 13:03

Москалькова: Есть надежда на открытие гумкоридора в Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что есть надежда на открытие гуманитарного коридора на территории Курской области, находящейся под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас Москва ведёт с Киевом и Международным комитетом Красного Креста диалог по решению этого вопроса. Коридор позволит эвакуировать мирных жителей курского приграничья.

«Есть надежда на положительное решение этого вопроса», — приводит слова Москальковой ТАСС.

Москалькова в декабре обратилась к киевскому режиму с просьбой открыть гумкоридор в Курской области. Она указала, что мирные жители проживают в разрушенных домах или подвалах, и их необходимо эвакуировать в безопасное место.

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Тем временем в Курской области начали создавать единый список пропавших без вести жителей. Встречу провёл врио губернатора региона Александр Хинштейн. На заседании также присутствовала уполномоченный по правам человека в РФ, родственники пропавших, волонтёры и представители Российского Красного Креста. До каждого участника была донесена информация об его возможностях и полномочиях.

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VK / Татьяна Москалькова

Алена Пенчугина
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