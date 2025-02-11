Москалькова: Есть надежда на открытие гумкоридора в Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что есть надежда на открытие гуманитарного коридора на территории Курской области, находящейся под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас Москва ведёт с Киевом и Международным комитетом Красного Креста диалог по решению этого вопроса. Коридор позволит эвакуировать мирных жителей курского приграничья.

«Есть надежда на положительное решение этого вопроса», — приводит слова Москальковой ТАСС.

Москалькова в декабре обратилась к киевскому режиму с просьбой открыть гумкоридор в Курской области. Она указала, что мирные жители проживают в разрушенных домах или подвалах, и их необходимо эвакуировать в безопасное место.