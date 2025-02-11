Два месяца без отопления: На родине Зеленского разгневанные жители вышли на митинг

«Собравшиеся под зданием Теплоцентрали люди, у которых нет отопления с начала декабря, перекрыли дорогу к Криворожской районной электростанции, требуя встречи с директором предприятия», — инфомируют журналисты издания.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать газ для обеспечения отопительного сезона, несмотря на ранее сделанные заявления о том, что страна сможет пройти зиму на своих запасах. В случае ухудшения погодных условий и нехватки газа это может привести к массовым отключениям отопления. Согласно данным киевских властей, в 2024 году Украина потребила 19,7 млрд кубометров газа, в то время как добыча составила 18,2 млрд.