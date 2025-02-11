Два месяца без отопления: На родине Зеленского разгневанные жители вышли на митинг
«СТРАНА.ua»: Жители Кривого Рога вышли на митинг из-за отсутствия отопления
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Жители Кривого Рога вышли на протестный митинг из-за отсутствия отопления более двух месяцев. Об этом 11 февраля сообщает издание «Страна.ua».
«Собравшиеся под зданием Теплоцентрали люди, у которых нет отопления с начала декабря, перекрыли дорогу к Криворожской районной электростанции, требуя встречи с директором предприятия», — инфомируют журналисты издания.
По информации СМИ, около 600 домов в Кривом Роге остаются без тепла.
Ранее украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать газ для обеспечения отопительного сезона, несмотря на ранее сделанные заявления о том, что страна сможет пройти зиму на своих запасах. В случае ухудшения погодных условий и нехватки газа это может привести к массовым отключениям отопления. Согласно данным киевских властей, в 2024 году Украина потребила 19,7 млрд кубометров газа, в то время как добыча составила 18,2 млрд.