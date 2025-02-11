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Регион
11 февраля, 12:47

Взрыв газового баллона произошёл в многоэтажке на Полярной улице в Москве

В жилом 33-этажном доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газового баллона, в результате которого один человек получил травмы. Об этом сообщают наши коллеги из ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На Полярной улице в многоквартирном доме произошел хлопок газового баллона. Один человек пострадал», - отметил источник агентства.

Пожара не зафиксировано, и несущие конструкции здания остались целыми. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что произошел взрыв баллона со сжатым воздухом.

В горящем ангаре с газовыми баллонами в Москве обрушилась крыша
В горящем ангаре с газовыми баллонами в Москве обрушилась крыша

А ранее в незаселённой новостройке на севере Москвы произошёл мощный взрыв и пожар. Причиной инцидента также стал взрыв газового баллона в многоэтажном здании.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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