Взрыв газового баллона произошёл в многоэтажке на Полярной улице в Москве

В жилом 33-этажном доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газового баллона, в результате которого один человек получил травмы. Об этом сообщают наши коллеги из ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На Полярной улице в многоквартирном доме произошел хлопок газового баллона. Один человек пострадал», - отметил источник агентства.

Пожара не зафиксировано, и несущие конструкции здания остались целыми. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что произошел взрыв баллона со сжатым воздухом.