У Кати Лель случился припадок от счастья после признания заслуженной артисткой

Певица Катя Лель бьётся в припадке от счастья после присвоения ей звания заслуженной артистки Российской Федерации. Такая награда была её заветной мечтой, сообщила автор хита «Мой мармеладный» в беседе с 360.ru.

«Я просто в невероятном припадке от счастья. Не ожидала этого. Все звонят, поздравляют. Я сама узнала новость несколько минут назад. И, конечно же, я об этом мечтала. К тому же, в марте исполнится 30 лет моей творческой деятельности. Безмерно счастлива, что президент высоко оценил моё творчество», — сказала Лель.