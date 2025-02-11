У Кати Лель случился припадок от счастья после признания заслуженной артисткой
Катя Лель. Обложка © VK / Катя Лель
Певица Катя Лель бьётся в припадке от счастья после присвоения ей звания заслуженной артистки Российской Федерации. Такая награда была её заветной мечтой, сообщила автор хита «Мой мармеладный» в беседе с 360.ru.
«Я просто в невероятном припадке от счастья. Не ожидала этого. Все звонят, поздравляют. Я сама узнала новость несколько минут назад. И, конечно же, я об этом мечтала. К тому же, в марте исполнится 30 лет моей творческой деятельности. Безмерно счастлива, что президент высоко оценил моё творчество», — сказала Лель.
Также певица поблагодарила всех за любовь.
Артистка отпразднует новое звание на крупном юбилейном концерте уже этой весной на площадке «Live Арена».
Напомним, президент России Владимир Путин удостоил звания заслуженной артистки Российской Федерации певицу Катю Лель. Также звание назначили Елене Ваенге. Соответствующий указ главы государства был опубликован на портале нормативно-правовых актов.