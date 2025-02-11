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Регион
11 февраля, 13:02

«Приведёт нас к Победе»: Названо мощное оружие, которое применяют ВС РФ в зоне СВО

Полковник Матвийчук: ВС РФ в зоне СВО применяют высокотехнологичные комплексы

Российские войска активно используют передовые системы вооружения в зоне специальной военной операции (СВО). В числе задействованных средств — ракетные войска, артиллерийские установки, авиация, а также беспилотные летательные аппараты, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Сегодня характер боёв такой, что нельзя сказать, что какое-то орудие приведёт нас к Победе. Это комплексное применение систем», — приводит «Лента.ру» его слова.

Матвийчук подчеркнул, что ВС РФ применяют ракетные системы «Искандер» и «Кинжал», а также ствольную артиллерию «Мста-С». В арсенале нашей армии, по его словам, также имеются авиационные комплексы Су-30 и Су-35, беспилотные летательные аппараты «Ланцет-3» и танки Т-90.

Появилось видео с дерзкими российскими дронами, залетевшими в ангар ВСУ
Появилось видео с дерзкими российскими дронами, залетевшими в ангар ВСУ

А ранее Life.ru писал, что российские военные с помощью «Искандера» ударили по расположению наёмников ВСУ в Изюме Харьковской области. Под удар попали иностранные специалисты, которые по документам занимались разминированием территорий.

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Telegram / Минобороны РФ

Наталья Демьянова
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