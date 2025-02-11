Появилось видео с дерзкими российскими дронами, залетевшими в ангар ВСУ
МО РФ показало видео с беспилотниками, залетевшими в ангар ВСУ
В пресс-службе Минобороны России поделились кадрами дерзкого прилёта беспилотного летательного аппарата (БПЛА) РФ прямо в ангар Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео опубликовали в телеграм-канале ведомства.
Прилёт российских БПЛА в ангар ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
«Дерзко залетели прямо в ангар ВСУ», — сообщили в пресс-службе МО РФ.
В результате атаки расчёты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили два бронетранспортёра ВСУ западного производства. Ангар с техникой Вооружённых сил Украины находился в Харьковской области.
Ранее Life.ru писал, что смертоносное русское «трио» разбомбило военные аэродромы и лежбища ВСУ в 142 районах. Тем временем ВС РФ подбираются к ключевому для Украины городу в Донбассе.
Telegram / Минобороны России