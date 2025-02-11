Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 12:29

Появилось видео с дерзкими российскими дронами, залетевшими в ангар ВСУ

МО РФ показало видео с беспилотниками, залетевшими в ангар ВСУ

В пресс-службе Минобороны России поделились кадрами дерзкого прилёта беспилотного летательного аппарата (БПЛА) РФ прямо в ангар Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео опубликовали в телеграм-канале ведомства.

Прилёт российских БПЛА в ангар ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Дерзко залетели прямо в ангар ВСУ», — сообщили в пресс-службе МО РФ.

В результате атаки расчёты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили два бронетранспортёра ВСУ западного производства. Ангар с техникой Вооружённых сил Украины находился в Харьковской области.

Бойцы «Ахмата» сравняли с землёй западный трал и бронемашины ВСУ под Курском
Бойцы «Ахмата» сравняли с землёй западный трал и бронемашины ВСУ под Курском

Ранее Life.ru писал, что смертоносное русское «трио» разбомбило военные аэродромы и лежбища ВСУ в 142 районах. Тем временем ВС РФ подбираются к ключевому для Украины городу в Донбассе.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar