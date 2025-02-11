В Москве уборщица случайно получила зарплату в полмиллиона рублей и пропала
MK.ru: В Москве уборщице по ошибке начислили зарплату размером 550 тысяч рублей
В Москве уборщица, работающая в офисе, по ошибке получила зарплату в десять раз больше. Как пишет сайт MK.ru, вместо 55 тысяч ей пришло 550 тысяч рублей. Сразу после получения денег работница пропала.
В последний день января женщине выплатили зарплату за месяц, после чего она исчезла. Сотрудница не выходила в офис и не отвечала на звонки. Позднее выяснилось, что начальница нажала лишний ноль, из-за чего уборщице начислили на зарплатный счёт 550 тысяч рублей. В настоящее время уборщицу ищут не только коллеги, но и сотрудники полиции.
А ранее Life.ru писал, что рабочих с завода в Челябинске по ошибке превратили в миллионеров. Вместо стандартного оклада в 50-80 тысяч рублей сотрудники получили по пять-восемь миллионов. Предполагается, что всему виной — ошибка бухгалтерии.
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