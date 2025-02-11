В Москве уборщица случайно получила зарплату в полмиллиона рублей и пропала

В Москве уборщица, работающая в офисе, по ошибке получила зарплату в десять раз больше. Как пишет сайт MK.ru, вместо 55 тысяч ей пришло 550 тысяч рублей. Сразу после получения денег работница пропала.

В последний день января женщине выплатили зарплату за месяц, после чего она исчезла. Сотрудница не выходила в офис и не отвечала на звонки. Позднее выяснилось, что начальница нажала лишний ноль, из-за чего уборщице начислили на зарплатный счёт 550 тысяч рублей. В настоящее время уборщицу ищут не только коллеги, но и сотрудники полиции.