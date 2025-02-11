Life.ru узнал о криминальном прошлом чемпиона-легкоатлета, которого отправили в СИЗО за кражи

Чемпион России по лёгкой атлетике Марк Толстихин ранее был признан виновным как минимум в 21 преступлении, все из которых связаны с кражами и грабежами. По данным SHOT, в 2024 году он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению и вновь вернулся к своим прежним делам — к кражам смартфонов. Сегодня, 11 февраля, на суде Толстихин полностью признал свою вину, его отправили в СИЗО на два месяца.

Марк Толстихин в зале суда. Видео © SHOT

На суде Толстихин полностью признал свою вину и заявил, что у него есть слабость к азартным играм. В настоящее время спортсмен не женат, детей у него нет, и он официально не трудоустроен.

Как узнал телеграм-канал, в 2010-х годах Толстихин привлекался за мелкое хулиганство и был признан виновным в 14 преступлениях по статье «Кража». В 2016 году его судили по статье «Грабёж» по семи эпизодам. В результате спортсмену назначили исправительные работы и штраф в размере 60 тысяч рублей. В СИЗО он отбывал наказание с июня 2022 года, работая подсобным рабочим и швеёй.

Спортсмен неоднократно грабил людей, выхватывая у них телефоны. Например, в 2012 году он украл смартфон из салона сотовой связи, а в 2023 году — у продавщицы в магазине.