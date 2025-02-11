Аналитики выяснили, сколько россиян считают себя успешными

Больше половины (54%) жителей России считают себя успешными. Это на 11% больше, чем в 2019 году, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно результатам исследования, 54% россиян могли бы назвать себя успешными, а 39% человек таковыми себя не считают. Однако в 2019 году половина респондентов не считали людьми, достигшими успеха. Только 43% говорили, что они добились успеха. Кроме того, 66% опрошенных назвали семью и детей успехом в жизни, 64% — хорошее здоровье, 49% — финансовое благополучие.

Россиянам также предложили описать успешного человека. Так, 20% соотечественников отметили, что таковым является человек с материальным достатком. При этом 14% россиян подчеркнули, что успешный человек имеет хорошую семью. Ещё столько же людей сказали, что успешным можно себя назвать тогда, когда достиг целей и осуществил все свои планы.

По данным ФОМ, в опросе участвовали 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 населённых пунктов в 53 субъектах РФ.