Британия ввела санкции против шести граждан и двух компаний РФ

Министерство иностранных дел Соединённого Королевства опубликовало документ, из которого следует, что в отношении российской компании Zservers были введены санкции. Они коснулись также шести физических лиц, связанных с интернет-сервисом.

Лондон подозревает Zservers в причастности к совершению кибератак с помощью вредоносных программ-вымогателей. В санкционный список также попал провайдер из России Xhost Internet Solutions, который якобы принадлежит и используется компанией.

Соединённые Штаты и Австралия поддержали Британию и ввели санкции против интернет-хостинга. В чёрный список стран также попали два гражданина РФ под предлогом борьбы с киберпреступностью, следует из сообщения Госдепартамента США.

«В координации с Австралией и Великобританией Соединённые Штаты сегодня вводят санкции против компании Zservers, российского поставщика услуг пуленепробиваемого хостинга (BPH) и двух российских граждан, выполнявших функции операторов Zservers, за их роль в поддержке атак с использованием ПО для вымогания денег LockBit», — уточняется в документе.

Тем временем генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую организацию Recorded Future*. Как объяснили в ведомстве, штаб-квартира хакеров расположена в штате Массачусетс, а филиалы работают в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре. Организация причастна к кибератакам на территории России и участвует в сборе и анализе данных о действиях Армии России.