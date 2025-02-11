И полезно, и вредно: Диетолог определила дневную норму потребления ягод годжи

Популярные седи россиян ягоды годжи при всех полезных свойствах, могут нанести вред здоровью, поэтому их потребление должно быть ограничено. Об этом предупредила врач-диетолог Валентина Савельева. По её словам, дневная норма не должна превышать 20-30 граммов.

«Достаточная порция этих ягод — 20-30 г в день — это примерно 1-2 столовые ложки сушёных плодов. <...> Превышать рекомендованную дозировку не стоит, так как это может привести к нежелательным эффектам — бессоннице, диарее», — отметила эксперт.

Также она призвала учитывать индивидуальную непереносимость ягод годжи, потенциальную аллергическую реакцию и их способность усиливать действие ряда препаратов. Однако при соблюдении дозировки продукт поможет насытить организм витаминами и минералами.

«В годжи ещё, конечно, много витамина С, также присутствуют почти все витамины группы В, а ещё и важные минералы — железо, кальций, цинк, селен», — рассказала URA.ru врач.