"Обычные плоды": Диетолог развеяла мифы о пользе ягод годжи
Диетолог Тараско: Волшебного эффекта от ягод годжи ждать не стоит
Польза ягод годжи переоценена. Об этом заявила диетолог Анастасия Тараско. По её словам, плоды не настолько волшебны, как о них говорят.
"На самом деле, это обычные плоды, которые содержат витамины групп B и C, а также микроэлементы. Кроме этого, они проигрывают таким ягодам, как черника и облепиха. Поэтому годжи можно включить в свой рацион только как дополнение, но волшебного эффекта от них ждать не стоит", — рассказала эксперт интернет-изданию Regions.
Тараско отметила, что жиросжигающие и омолаживающие свойства этих ягод преувеличены. В сравнении цена-качество, по её словам, в России есть множество плодов, которые успешно восполняют дефицит витаминов. К примеру, смородина, малина, клубника и другие.
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