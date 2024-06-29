"Обычные плоды": Диетолог развеяла мифы о пользе ягод годжи

Польза ягод годжи переоценена. Об этом заявила диетолог Анастасия Тараско. По её словам, плоды не настолько волшебны, как о них говорят.

"На самом деле, это обычные плоды, которые содержат витамины групп B и C, а также микроэлементы. Кроме этого, они проигрывают таким ягодам, как черника и облепиха. Поэтому годжи можно включить в свой рацион только как дополнение, но волшебного эффекта от них ждать не стоит", — рассказала эксперт интернет-изданию Regions.