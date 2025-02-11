Лишившийся глаза российский боец ММА перенёс две операции после стрельбы в Краснодаре

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов перенёс две операции после инцидента со стрельбой в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей команды 29-летнего спортсмена.

«Пули попали Руслану в глаз, спину и ногу. Он уже перенёс две операции», — рассказали в окружении Крайнова.

Собеседник агентства добавил, что будут ещё операции. Сейчас жизни спортсмену ничего не угрожает.