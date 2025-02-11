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11 февраля, 14:21

Лишившийся глаза российский боец ММА перенёс две операции после стрельбы в Краснодаре

ТАСС: Боец MMA Крайнов перенёс две операции после стрельбы в Краснодаре

Руслан Крайнов. Обложка © VK / Руслан Крайнов

Руслан Крайнов. Обложка © VK / Руслан Крайнов

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов перенёс две операции после инцидента со стрельбой в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей команды 29-летнего спортсмена.

«Пули попали Руслану в глаз, спину и ногу. Он уже перенёс две операции», — рассказали в окружении Крайнова.

Собеседник агентства добавил, что будут ещё операции. Сейчас жизни спортсмену ничего не угрожает.

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Ранее сообщалось, что Руслан Крайнов потерял глаз после стрельбы в Краснодаре. Мужчина открыл стрельбу у ночного клуба и ранил охранника, которым оказался боец MMA. Полиция задержала двух подозреваемых, у которых нашли травматический пистолет и 18 патронов.

Дарья Нарыкова
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