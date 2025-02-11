Раскрыта цель провокации Киева с нападением на бежавших из РФ оппозиционеров

Теракт – вполне допустимая история. Делаться будет, разумеется, руками Украины. У них уже есть богатейший опыт. Но после «Северных потоков» у вас есть сомнения, что они могут на это пойти? После провокации в Буче у вас остаются какие-то сомнения, правда? Не сомневайтесь. Они на это непременно пойдут. Иначе почему служба внешней разведки сделала подобного рода заявление?