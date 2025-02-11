Раскрыта цель провокации Киева с нападением на бежавших из РФ оппозиционеров
Политолог Гаспарян заявил о терроризме Запада после данных СВР о провокациях
После истории с «Северными потоками» нет никаких сомнений в том, что страны Запада перешли на международный терроризм. Об этом в разговоре с Life.ru заявил политолог, историк и публицист Армен Гаспарян, комментируя данные СВР о подготовке нападений на представителей несистемной оппозиции, бежавших из РФ за границу от закона.
«Информационная поддержка этой предстоящей акции оказывается уже минимум две недели странами Балтии. То, что что-то подобное готовится – вне всякого сомнения. Тем более при такой активации сообщений о возможном потенциальном переговорном треке между Москвой и Вашингтоном понятно, что задача глобалистов – максимально это осложнить», — отметил Гаспарян.
Теракт – вполне допустимая история. Делаться будет, разумеется, руками Украины. У них уже есть богатейший опыт. Но после «Северных потоков» у вас есть сомнения, что они могут на это пойти? После провокации в Буче у вас остаются какие-то сомнения, правда? Не сомневайтесь. Они на это непременно пойдут. Иначе почему служба внешней разведки сделала подобного рода заявление?
Политолог, историк и публицист Армен Гаспарян
Напомним, что ранее Служба внешней разведки России сообщала о том, что украинская разведка готовит нападения на оппозиционеров, бежавших из РФ. В качестве исполнителей Киев намерен привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока. За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до 20 тысяч долларов.
Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light