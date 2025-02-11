Арестованный за вымогательство боксёр-призёр Олимпиады ушёл на СВО

Бронзовый призёр Олимпиады 2016 года в Рио, боксёр Владимир Никитин, ранее арестованный за вымогательство, ушёл на СВО. Об этом рассказал чемпион Европы по боксу Артём Чеботарёв, который сам недавно вернулся из зоны специальной военной операции.

«Я знаю, что Вова Никитин тоже сейчас воюет. Он из исправительной колонии ушёл на СВО. Мы списывались с ним, и раньше он находился на Курском направлении. А потом Вова через знакомых передавал мне привет», — сообщил cпортсмен в беседе с РИА «Новости».

По словам Чеботарёва, с ним также четыре месяца прослужил призёр Кубка Европы и чемпион страны Андрей Афонин. Спортсмен родом из Курска.

Чеботарёв добавил, что видит поддержку от многих знакомых боксёров, в том числе от двукратного чемпиона мира, бронзового призёра Олимпиады-2012 Миши Алояна, чей племянник служил вместе с ним в бригаде «Пятнашка» и носит позывной «Медоед».

Напомним, в январе прошлого года боксёра Владимира Никитина отправили под арест по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч рублей. Решение приняли в Сыктывкарском городском суде Республики Коми. Изначально была избрана мера пресечения в виде заключения спортсмена под стражу сроком на один месяц пятнадцать суток — по 23 февраля 2024 года.