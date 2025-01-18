Осуждённый за коррупцию экс-командующий ПВО отправится в зону СВО

Осуждённый на восемь лет бывший командующий 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Константин Огиенко хочет отправиться на СВО. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Генерал был осуждён за коррупцию. Так, Антонина Климова, возглавляющая общественную организацию «Надежда», планировала создать дачный посёлок для ветеранов военной службы на землях оборонного назначения в Лобне и Долгопрудном. Однако командир 4-й дивизии ПВО Дмитрий Беляцкий, действуя по указанию Огиенко, потребовал от неё 30 миллионов рублей за право распоряжаться этими участками.

В итоге Беляцкий был задержан. Его признали посредником во взятке, назначили штраф в размере 2,6 млн руб. и отпустили на свободу. Что касается Огиенко, то он получил восемь лет. Его лишили звания генерал-майора, но награды он сохранил.