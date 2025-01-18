Осуждённый за коррупцию экс-командующий ПВО отправится в зону СВО
Осуждённый за коррупцию командующий армией ПВО Огиенко просится на СВО
Бывший командующий 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Константин Огиенко. Обложка © Администрация ГО Балашиха
Осуждённый на восемь лет бывший командующий 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Константин Огиенко хочет отправиться на СВО. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Генерал был осуждён за коррупцию. Так, Антонина Климова, возглавляющая общественную организацию «Надежда», планировала создать дачный посёлок для ветеранов военной службы на землях оборонного назначения в Лобне и Долгопрудном. Однако командир 4-й дивизии ПВО Дмитрий Беляцкий, действуя по указанию Огиенко, потребовал от неё 30 миллионов рублей за право распоряжаться этими участками.
В итоге Беляцкий был задержан. Его признали посредником во взятке, назначили штраф в размере 2,6 млн руб. и отпустили на свободу. Что касается Огиенко, то он получил восемь лет. Его лишили звания генерал-майора, но награды он сохранил.
Обжаловать приговор Огиенко не стал. Он решил отправиться на специальную военную операцию, не уточняя свою будущую роль. Его защита уверена, что опыт службы в ПВО будет учтён при назначении на новую должность.
В зону СВО ранее просился бывший солдат ВС РФ Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области, осуждённый за расстрел сослуживцев. Он пять раз подавал заявку на участие в спецоперации на Украине. На все запросы он получил отказ. Напомним, 25 октября 2019 года в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек и ранив двоих. Срочник признал вину. Присяжные также признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. В начале 2021 года суд вынес ему приговор.