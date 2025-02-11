«До добра не доведёт»: В РПЦ призвали россиян не заниматься самостоятельным изгнанием бесов

Самостоятельные попытки изгнать нечисть из дома приводят к печальным последствиям. Верующим стоит молиться и прибегать к церковным Таинствам, приглашая священника для очищения жилья. Так на новость о пенсионерке, устроившей пожар при попытке избавиться от бесов, отреагировал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА «Новости».

«Попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут. Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви», — сказал Кипшидзе.

Он отметил, что освящение жилища осуществляется священником. С батюшкой также можно поговорить о том, кого и откуда изгонять. При этом важно сохранять трезвомыслие, подчеркнул Кипшидзе.