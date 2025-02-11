«До добра не доведёт»: В РПЦ призвали россиян не заниматься самостоятельным изгнанием бесов
Кипшидзе: Самостоятельное изгнание бесов из дома до добра не доведёт
Самостоятельные попытки изгнать нечисть из дома приводят к печальным последствиям. Верующим стоит молиться и прибегать к церковным Таинствам, приглашая священника для очищения жилья. Так на новость о пенсионерке, устроившей пожар при попытке избавиться от бесов, отреагировал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА «Новости».
«Попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут. Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви», — сказал Кипшидзе.
Он отметил, что освящение жилища осуществляется священником. С батюшкой также можно поговорить о том, кого и откуда изгонять. При этом важно сохранять трезвомыслие, подчеркнул Кипшидзе.
Напомним, ранее в Удмуртии пенсионерка хотела изгнать нечисть в квартире, но случайно устроила пожар. Она побродила по жилью со свечой, после оставила её на стиральной машинке и отправилась отдыхать. В результате разгорелось пламя, от которого бабушка убежала на улицу, а соседи вызвали МЧС.
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