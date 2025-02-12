Украинские спецслужбы хотят устроить провокацию на Балтике, так как Киев и англосаксы мечтают втянуть всю планету в Третью мировую войну. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, на Западе и на Украине осознают, что встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом уже «не за горами».

«Когда они воочию сядут за ствол переговоров для того, чтобы решать глобальные проблемы... У англосаксов и тех, кто сегодня являются хозяевами Владимира Зеленского, огромное желание втянуть весь мир в Третью мировую войну... Они понимают, что вся их русофобская политика может потерпеть крах», — подчеркнул Водолацкий в беседе с RT.

Парламентарий дополнил, что все СМИ, подконтрольные Западу, сразу же выплеснут весь «яд» в отношении РФ после возможной провокации. Однако западные страны осознают, что стратегия построения однополярного мира и агрессия против России потерпели крах. По словам Водолацкого, Западу придётся с этим смириться, хотя они продолжат и дальше устраивать провокации. РФ должна быть готова к этому, подытожил эксперт.