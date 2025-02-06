Российский посол пообещал ответные меры на операцию НАТО в Балтийском море

Россия обязательно примет ответные меры на операцию НАТО по патрулированию подводных коммуникаций в Балтийском море под названием «Балтийский часовой». Об этом предупредил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

«Недавно в январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием «Балтийский часовой», которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры», — подчеркнул дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

А ранее Life.ru писал, что военные суда НАТО начали патрулирование Балтийского моря в ходе программы «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Точное количество кораблей, которые планируют задействовать в регионе, не указывалось. При этом сообщалось, что в основном представлены силы Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии. Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев прокомментировал планы НАТО усилить военное присутствие на Балтике. По его словам, состояние ВМФ России гарантирует защиту морских границ и судов от военных угроз.