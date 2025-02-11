Москвичка, назвавшая строителей «руснёй», объяснила своё поведение
Кричавшая о ненависти к русским москвичка объяснила произошедшее нервным срывом
Яна Джоган. Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Москвичка Яна Джоган, которая в порыве гнева кричала о ненависти к русским, объяснила в суде причину неподобающего поведения. Рассказала свою точку зрения жительница столицы во время заседания в зале Кузьминского районного суда.
«Сильный нервный срыв был», — заявила Джоган, её слова передаёт РИА «Новости».
Экспрессивное поведение и неподобающие выражения она объяснила личными проблемами, пояснив, что в тот день находилась в гостях у подруги, где они распивали алкоголь. Свою вину задержанная признала и принесла извинения. Она также уточнила, что является на половину русской, уважает людей и их жизнь, а также положительно относится к СВО. Также Джоган уточнила, что пистолет, которым она размахивала перед строителями, на самом деле был игрушечным. Его она якобы купила для самозащиты.
Инцидент с Джоган имел место в начале ноября 2024 года. Она пыталась убедить рабочих остановить строительные работы, хотя, по информации СМИ, они трудились в установленное законом время. Женщина утверждала, что ей необходимо спать после ночной смены. Рабочих, устанавливающих дверь, она оскорбила, назвав их «руснёй», и угрожала им оружием. 3 декабря 2024 года Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Джоган на две тысячи рублей. Также полиция завела в отношении неё дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Сейчас женщина находится под стражей.