Завершено расследование дела буйной москвички из-за нападения на «русню» с пистолетом

В Москве завершили предварительное расследование жительницы столицы Яны Джоган, которая обозвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат Елена Пономарёва.

«Предварительное расследование закончено, нас об этом уведомили», — сказала она.

Согласно версии следствия, 37-летняя Джоган проявляла неуважительное отношение к окружающим, громко ругаясь нецензурной бранью на строителей, которые выполняли ремонт в подъезде, а также на других людей. Кроме того, она выражала враждебность и ненависть к русским и дважды выстрелила холостыми патронами в сторону мужчин.