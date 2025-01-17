Завершено расследование дела буйной москвички из-за нападения на «русню» с пистолетом
СК завершил расследование дела москвички Джоган, обозвавшей строителей «руснёй»
Яна Джоган. Фото © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
В Москве завершили предварительное расследование жительницы столицы Яны Джоган, которая обозвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат Елена Пономарёва.
«Предварительное расследование закончено, нас об этом уведомили», — сказала она.
Согласно версии следствия, 37-летняя Джоган проявляла неуважительное отношение к окружающим, громко ругаясь нецензурной бранью на строителей, которые выполняли ремонт в подъезде, а также на других людей. Кроме того, она выражала враждебность и ненависть к русским и дважды выстрелила холостыми патронами в сторону мужчин.
Ранее Life.ru рассказал, что в ноябре 2024 года в московской Некрасовке женщина с пистолетом вышла к рабочим в подъезд и начала кричать на них, обвиняя в том, что они мешают её дневному сну после ночной смены. Жительница города Яна Джоган в ярости орала: «Я русню терпеть не буду». Компания Avon отреклась от гражданки Украины после появления слухов, что она их сотрудница.