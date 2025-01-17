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Регион
17 января, 06:05

Завершено расследование дела буйной москвички из-за нападения на «русню» с пистолетом

СК завершил расследование дела москвички Джоган, обозвавшей строителей «руснёй»

Яна Джоган. Фото © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Яна Джоган. Фото © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

В Москве завершили предварительное расследование жительницы столицы Яны Джоган, которая обозвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат Елена Пономарёва.

«Предварительное расследование закончено, нас об этом уведомили», — сказала она.

Согласно версии следствия, 37-летняя Джоган проявляла неуважительное отношение к окружающим, громко ругаясь нецензурной бранью на строителей, которые выполняли ремонт в подъезде, а также на других людей. Кроме того, она выражала враждебность и ненависть к русским и дважды выстрелила холостыми патронами в сторону мужчин.

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Ранее Life.ru рассказал, что в ноябре 2024 года в московской Некрасовке женщина с пистолетом вышла к рабочим в подъезд и начала кричать на них, обвиняя в том, что они мешают её дневному сну после ночной смены. Жительница города Яна Джоган в ярости орала: «Я русню терпеть не буду». Компания Avon отреклась от гражданки Украины после появления слухов, что она их сотрудница.

Наталья Афонина
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