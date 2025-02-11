В Курской области покинул свой пост врио заместителя губернатора

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Роман Денисов решил покинуть свой пост по собственному желанию. Он занимал должность врио заместителя губернатора региона. Соответствующие документы об увольнении были подписаны во вторник, 11 февраля.

«С 11 февраля по собственному желанию свой пост покидает врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он также уточнил, на кого будет возложен основной функционал Денисова. Обязанности врио заместителя губернатора региона будет исполнять Владимир Базаров.

Роман Денисов стал заместителем губернатора Романа Старовойта в январе 2022 года, ранее он возглавлял областной комитет строительства.