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11 февраля, 16:29

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о защите русского языка

На пленарном заседании Государственной думы депутаты в первом чтении приняли проект закона, который направлен на защиту русского языка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предполагает внесение изменений в ряд федеральных законов, направленных на ограничение использования иностранных слов в публичном пространстве. Это включает требования о размещении вывесок и надписей только на русском языке, а также обязательное использование русского языка в коммерческих обозначениях и информации для потребителей. Однако закон не будет распространяться на фирменные наименования и товарные знаки.

Автором законопроекта выступил председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин. Документ был внесён на рассмотрение Госдумы группой депутатов в 2023 году.

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Ранее руководителей Ульяновского государственного технического университета арестовали из-за студентов-мигрантов, не знающих русского. Их заключили под стражу по подозрению в принятии на бюджет 129 иностранных граждан, не владеющих языком. За каждого из зачисленных студентов университет получал средства из российского бюджета. Ущерб оценивается приблизительно в 20 миллионов рублей.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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