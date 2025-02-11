Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о защите русского языка

На пленарном заседании Государственной думы депутаты в первом чтении приняли проект закона, который направлен на защиту русского языка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предполагает внесение изменений в ряд федеральных законов, направленных на ограничение использования иностранных слов в публичном пространстве. Это включает требования о размещении вывесок и надписей только на русском языке, а также обязательное использование русского языка в коммерческих обозначениях и информации для потребителей. Однако закон не будет распространяться на фирменные наименования и товарные знаки.

Автором законопроекта выступил председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин. Документ был внесён на рассмотрение Госдумы группой депутатов в 2023 году.