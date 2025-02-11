Экс-глава «АвтоВАЗа» предрёк зарубежным автобрендам возвращение в РФ

Бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссон заявил, что европейские, американские, южнокорейские и японские бренды автомобилей рано или поздно вернутся на российский рынок. За рубежом никто не потерял интереса к РФ, сказал он в интервью газете «Коммерсант».

«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся. Не могу предсказать точную дату их возвращения, но очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать», — заявил Андерссон.

Если зарубежные бренды будут слишком долго отсутствовать на рынке РФ, то они рискуют потерять свои позиции и уступить быстрым конкурентам, подчеркнул Андерссон.