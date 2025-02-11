Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 16:53

Экс-глава «АвтоВАЗа» предрёк зарубежным автобрендам возвращение в РФ

Бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссон заявил, что европейские, американские, южнокорейские и японские бренды автомобилей рано или поздно вернутся на российский рынок. За рубежом никто не потерял интереса к РФ, сказал он в интервью газете «Коммерсант».

«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся. Не могу предсказать точную дату их возвращения, но очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать», — заявил Андерссон.

Если зарубежные бренды будут слишком долго отсутствовать на рынке РФ, то они рискуют потерять свои позиции и уступить быстрым конкурентам, подчеркнул Андерссон.

Ранее в России запретили импорт и продажу китайских грузовиков Shacman SX3258. Росстандарт выявил в них нарушение ряда обязательных требований. Это создаёт угрозу безопасности водителей этих автомобилей и других участников дорожного движения.

Китайские Haval массово сбоят из-за аномального давления в Петербурге
Китайские Haval массово сбоят из-за аномального давления в Петербурге
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Полина Никифорова
  • Новости
  • Санкции против России
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar