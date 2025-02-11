Госдума исключила депутата-генерала Гурулёва из состава комитета по обороне

Госдума исключила Андрея Гурулёва из состава комитета по обороне. Теперь депутат будет работать в комитете по региональной политике. Об этом сообщается в документе, принятом нижней палатой парламента, который подготовила комиссия по регламенту.

«Вывести депутата Гурулёва Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению», — указано в документе.