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Регион
11 февраля, 16:48

Госдума исключила депутата-генерала Гурулёва из состава комитета по обороне

Андрей Гурулёв. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Андрей Гурулёв. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Госдума исключила Андрея Гурулёва из состава комитета по обороне. Теперь депутат будет работать в комитете по региональной политике. Об этом сообщается в документе, принятом нижней палатой парламента, который подготовила комиссия по регламенту.

«Вывести депутата Гурулёва Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению», — указано в документе.

Напомним, что ранее депутата-генерала Андрея Гурулёва предложили вывести из комитета по обороне. Сам парламентарий поддержал это решение. Он отметил, что всегда считал проблемы регионов требующими особого внимания. Депутат выразил надежду, что его опыт в данной сфере позволит внести значимый вклад в развитие инициатив по улучшению жизни граждан.

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Алена Пенчугина
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