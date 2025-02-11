Госдума исключила депутата-генерала Гурулёва из состава комитета по обороне
Андрей Гурулёв. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин
Госдума исключила Андрея Гурулёва из состава комитета по обороне. Теперь депутат будет работать в комитете по региональной политике. Об этом сообщается в документе, принятом нижней палатой парламента, который подготовила комиссия по регламенту.
«Вывести депутата Гурулёва Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению», — указано в документе.
Напомним, что ранее депутата-генерала Андрея Гурулёва предложили вывести из комитета по обороне. Сам парламентарий поддержал это решение. Он отметил, что всегда считал проблемы регионов требующими особого внимания. Депутат выразил надежду, что его опыт в данной сфере позволит внести значимый вклад в развитие инициатив по улучшению жизни граждан.