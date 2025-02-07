Депутата-генерала Андрея Гурулёва предложили вывести из комитета по обороне
Депутат Гурулёв. Обложка © Life.ru
Комиссия Госдумы по регламенту предложила вывести депутата Андрея Гурулёва из списка думского комитета по обороне. Его планируют перевести в состав комитета Госдумы по региональной политике. Это следует из проекта постановления, опубликованного в думской электронной базе.
«Вывести депутата Государственной думы Гурулёва Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению», — указывается в документе.
Парламентарий в своём телеграм-канале поддержал это решение.
«Полностью поддерживаю решение руководства о моём переходе из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах», — подчеркнул Гурулёв.
Парламентарий отметил, что всегда считал проблемы регионов требующими особого внимания. Депутат выразил надежду, что его опыт в данной сфере позволит внести значимый вклад в развитие инициатив по улучшению жизни граждан.
Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в России следует вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена СССР. Вот только совсем не многие поддержали его инициативу — идея была встречена довольно холодно нее только россиянами, но и его коллегами. Так, например, Виталий Милонов назвал налог на бездетность худшей мотивацией для создания семьи, а детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сравнила его с ударом хлыстом.