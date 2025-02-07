Депутата-генерала Андрея Гурулёва предложили вывести из комитета по обороне

Комиссия Госдумы по регламенту предложила вывести депутата Андрея Гурулёва из списка думского комитета по обороне. Его планируют перевести в состав комитета Госдумы по региональной политике. Это следует из проекта постановления, опубликованного в думской электронной базе.

«Вывести депутата Государственной думы Гурулёва Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению», — указывается в документе.

Парламентарий в своём телеграм-канале поддержал это решение.

«Полностью поддерживаю решение руководства о моём переходе из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах», — подчеркнул Гурулёв.