В ФРГ неизвестные подсыпали металлическую стружку в двигатель нового корвета

В Германии начато расследование по поводу возможной диверсии на корвете «Эмден» военно-морских сил страны, сообщает газета Süddeutsche Zeitung. По данным издания, неизвестные лица засыпали в двигатель нового корабля несколько десятков килограммов металлической стружки.

Стружка была обнаружена в двигателе незадолго до спуска судна на воду в Гамбурге. Если бы её не удалили вовремя, это могло бы привести к серьёзным поломкам и задержке передачи корабля ВМС Германии. В настоящее время расследование ведёт земельное ведомство уголовной полиции.

Предполагается, что «Эмден» будет использоваться для мониторинга морского пространства. Бундесвер заказал в общей сложности пять новых корветов класса 130 на сумму €2 млрд (191,6 млрд рублей). Корабли строятся на нескольких верфях в Северной Германии.