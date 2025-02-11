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11 февраля, 16:40

В ФРГ неизвестные подсыпали металлическую стружку в двигатель нового корвета

SZ: В ФРГ начато расследование по поводу возможной диверсии на корвете «Эмден»

В Германии начато расследование по поводу возможной диверсии на корвете «Эмден» военно-морских сил страны, сообщает газета Süddeutsche Zeitung. По данным издания, неизвестные лица засыпали в двигатель нового корабля несколько десятков килограммов металлической стружки.

Стружка была обнаружена в двигателе незадолго до спуска судна на воду в Гамбурге. Если бы её не удалили вовремя, это могло бы привести к серьёзным поломкам и задержке передачи корабля ВМС Германии. В настоящее время расследование ведёт земельное ведомство уголовной полиции.

Предполагается, что «Эмден» будет использоваться для мониторинга морского пространства. Бундесвер заказал в общей сложности пять новых корветов класса 130 на сумму €2 млрд (191,6 млрд рублей). Корабли строятся на нескольких верфях в Северной Германии.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что украинские спецслужбы вместе с иностранными коллегами готовят антироссийские провокации. Они хотят минами ВС РФ подорвать зарубежный корабль на Балтике. Согласно плану Киева, это заставит НАТО запретить РФ выход в акваторию.

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Наталья Демьянова
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