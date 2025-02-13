Один из начальников рязанской колонии замутил бизнес на сидельцах прямо в стенах ИК

Один из начальников колонии в Рязанской области замутил бизнес прямо в стенах родной ИК-5: он продавал телефоны заключённым, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными с 2023 года активно собирал деньги с осуждённых, которым взамен привозил мобильные телефоны. По правилам их использование в стенах колонии запрещено, однако это не остановило сотрудника ИК. Одному из заключённых он привёз аж восемь телефонов стоимостью по 5000 рублей.

Сейчас в деле сотрудника колонии имеется три эпизода, по которым он взял с осуждённых более 100 тысяч рублей. Проверяется его причастность ещё к ряду взяток на территории ИК.