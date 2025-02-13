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13 февраля, 07:31

Один из начальников рязанской колонии замутил бизнес на сидельцах прямо в стенах ИК

SHOT: Один из начальников рязанской колонии продавал заключённым телефоны

Один из начальников колонии в Рязанской области замутил бизнес прямо в стенах родной ИК-5: он продавал телефоны заключённым, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными с 2023 года активно собирал деньги с осуждённых, которым взамен привозил мобильные телефоны. По правилам их использование в стенах колонии запрещено, однако это не остановило сотрудника ИК. Одному из заключённых он привёз аж восемь телефонов стоимостью по 5000 рублей.

Сейчас в деле сотрудника колонии имеется три эпизода, по которым он взял с осуждённых более 100 тысяч рублей. Проверяется его причастность ещё к ряду взяток на территории ИК.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Ивановской области таинственный «лучник» пустил стрелу из арбалета, напичканную наркотиками, на территорию ИК-4. Так он хотел доставить запрещённые вещества. Сейчас нарушителя ищут, в колонии никто не сознался, кому предназначалась «передачка».

Обложка ©

ТАСС / Анна Майорова

Александра Вишнякова
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