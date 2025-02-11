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11 февраля, 18:02

В США признали бесполезность антироссийских санкций против нефтяной отрасли

Минэнерго США: Новые санкции против РФ незначительно сократят её добычу нефти

Американские санкции против российской нефтяной отрасли, по всей видимости, окажут лишь незначительное влияние на общие прогнозы по добыче нефти в России. Основное воздействие новых ограничений связано с изменением мировых маршрутов поставок нефти. Эта информация представлена в свежем отчёте Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

Согласно отчёту, ожидается, что в 2025 году объём добычи жидких углеводородов в РФ составит 10,45 миллионов баррелей в сутки. В 2026 году прогнозируемая добыча немного вырастет до 10,58 миллионов баррелей в сутки. Эти данные подчёркивают устойчивость российской нефтяной отрасли, несмотря на внешнее давление.

Напомним, 10 января США объявили о новых санкциях в отношении компаний, которые занимаются экспортом СПГ из РФ, а также против ряда представителей корпорации Росатом. После этого более 65 нефтяных танкеров были вынуждены встать на якорь у берегов РФ, Китая и Сингапура.

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Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Наталья Демьянова
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