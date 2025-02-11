В США признали бесполезность антироссийских санкций против нефтяной отрасли

Американские санкции против российской нефтяной отрасли, по всей видимости, окажут лишь незначительное влияние на общие прогнозы по добыче нефти в России. Основное воздействие новых ограничений связано с изменением мировых маршрутов поставок нефти. Эта информация представлена в свежем отчёте Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

Согласно отчёту, ожидается, что в 2025 году объём добычи жидких углеводородов в РФ составит 10,45 миллионов баррелей в сутки. В 2026 году прогнозируемая добыча немного вырастет до 10,58 миллионов баррелей в сутки. Эти данные подчёркивают устойчивость российской нефтяной отрасли, несмотря на внешнее давление.