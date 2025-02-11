Российские войска стали чаще использовать удары «покер» в ДНР
«ВХ»: В ДНР чаще фиксируются удары «покер», когда авиация бьёт четырьмя ФАБ
ВС РФ начали активнее применять удары, известные как «покер», в ДНР. В ходе этой атаки российская авиация сбрасывает на одну цель не менее четырёх фугасных авиационных бомб (ФАБ), используя унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК).
По данным телеграм-канала «Военная хроника», «покер» фиксируется на Покровском и Кураховском участках. После таких ударов пехота ВС РФ свободно заходит на разрушенные украинские позиции и закрепляется там без штурма.
После освобождения авдеевки такая тактика также использовалась в рамках создания плацдарма «Очеретинский цветок». Тем временем командование ВСУ связывает снижение частоты атак ФАБ в январе с перенастройкой электроники УМПК, что привело к увеличению дальности сброса авиабомб на 1-3 км.
Ранее российские войска нанесли удар высокоточной ракетой Х-38 по мосту на Купянском направлении и сорвали ротацию техники ВСУ. Украинская армия планировала стянуть силу и технику на переправу Купянск – Узловой, чтобы взять в кольцо Купянск и попытаться остановить наступление ВС РФ.
Midjourney / Life.ru