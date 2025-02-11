Российские войска стали чаще использовать удары «покер» в ДНР

ВС РФ начали активнее применять удары, известные как «покер», в ДНР. В ходе этой атаки российская авиация сбрасывает на одну цель не менее четырёх фугасных авиационных бомб (ФАБ), используя унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК).

По данным телеграм-канала «Военная хроника», «покер» фиксируется на Покровском и Кураховском участках. После таких ударов пехота ВС РФ свободно заходит на разрушенные украинские позиции и закрепляется там без штурма.

После освобождения авдеевки такая тактика также использовалась в рамках создания плацдарма «Очеретинский цветок». Тем временем командование ВСУ связывает снижение частоты атак ФАБ в январе с перенастройкой электроники УМПК, что привело к увеличению дальности сброса авиабомб на 1-3 км.