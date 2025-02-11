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Регион
11 февраля, 19:20

Российские войска стали чаще использовать удары «покер» в ДНР

«ВХ»: В ДНР чаще фиксируются удары «покер», когда авиация бьёт четырьмя ФАБ

ВС РФ начали активнее применять удары, известные как «покер», в ДНР. В ходе этой атаки российская авиация сбрасывает на одну цель не менее четырёх фугасных авиационных бомб (ФАБ), используя унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК).

По данным телеграм-канала «Военная хроника», «покер» фиксируется на Покровском и Кураховском участках. После таких ударов пехота ВС РФ свободно заходит на разрушенные украинские позиции и закрепляется там без штурма.

После освобождения авдеевки такая тактика также использовалась в рамках создания плацдарма «Очеретинский цветок». Тем временем командование ВСУ связывает снижение частоты атак ФАБ в январе с перенастройкой электроники УМПК, что привело к увеличению дальности сброса авиабомб на 1-3 км.

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Ранее российские войска нанесли удар высокоточной ракетой Х-38 по мосту на Купянском направлении и сорвали ротацию техники ВСУ. Украинская армия планировала стянуть силу и технику на переправу Купянск – Узловой, чтобы взять в кольцо Купянск и попытаться остановить наступление ВС РФ.

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Midjourney / Life.ru

Алена Пенчугина
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