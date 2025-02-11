Скоростной поезд протаранил грузовик в Гамбурге, есть погибший

Скоростной поезд дальнего следования ICE столкнулся с грузовым автомобилем в Гамбурге, сообщила местная спасательная служба. В результате ДТП один человек скончался, ещё 25 получили ранения.

Причины произошедшего устанавливаются. Известно лишь, что грузовик перевозил железнодорожные рельсы. По данным полиции, была произведена эвакуация более 200 пассажиров поезда.