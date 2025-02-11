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11 февраля, 20:56

Скоростной поезд протаранил грузовик в Гамбурге, есть погибший

Скоростной поезд дальнего следования ICE столкнулся с грузовым автомобилем в Гамбурге, сообщила местная спасательная служба. В результате ДТП один человек скончался, ещё 25 получили ранения.

Причины произошедшего устанавливаются. Известно лишь, что грузовик перевозил железнодорожные рельсы. По данным полиции, была произведена эвакуация более 200 пассажиров поезда.

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А в Нью-Йорке недавно неизвестные угнали поезд метро и устроили покатушки по подземке. После непродолжительного заезда злоумышленники вернули общественный транспорт, припарковав его неподалёку от места угона. Их разыскивает полиция.

Обложка ©

Unsplash / Winston Chen

Илья Пушкарев
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