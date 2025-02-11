Жуть из Казахстана: Неадекват с ножом изрезал ребёнку лицо в лифте

Подросток напал с ножом на ребёнка в лифте жилого дома в Астане. Малыш получил не менее пяти ударов в область лица и чудом выжил. Как сообщили в городском департаменте полиции, несовершеннолетний неадекват состоит на учёте психоневрологическом диспансере.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое. Ребёнка уже прооперировали. Личность нападавшего установлена, его законные представители вызваны в полицию. Возбуждено уголовное дело. Трагедию запечатлели камеры в кабине лифта. Также они записали, как незадолго до трагедии подросток пытался напасть ещё и на маленькую девочку, но его спугнули жильцы.