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11 февраля, 20:11

Жуть из Казахстана: Неадекват с ножом изрезал ребёнку лицо в лифте

В Астане подросток несколько раз ударил ребёнка ножом в лифте

Подросток напал с ножом на ребёнка в лифте жилого дома в Астане. Малыш получил не менее пяти ударов в область лица и чудом выжил. Как сообщили в городском департаменте полиции, несовершеннолетний неадекват состоит на учёте психоневрологическом диспансере.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое. Ребёнка уже прооперировали. Личность нападавшего установлена, его законные представители вызваны в полицию. Возбуждено уголовное дело. Трагедию запечатлели камеры в кабине лифта. Также они записали, как незадолго до трагедии подросток пытался напасть ещё и на маленькую девочку, но его спугнули жильцы.

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А житель Ульяновской области ранее сбил на машине свою подругу и ранил ножом её ухажёра. 21-летний ревнивец не смог смириться, что девушка гуляет с другим. Мужчину задержали, а пострадавших доставили в больницу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Тимур Хингеев
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