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11 февраля, 22:08

Старейшая оружейная компания Франции стала банкротом после срыва контракта с ВСУ

Французская оружейная компания Verney-Carron, основанная ещё в 1820 году, объявила о банкротстве, сообщил телеканал BFMTV. Проблемы с доходом преследовали фирму на протяжении нескольких лет, а финальной неудачей стал срыв крупного контракта с Украиной.

По данным СМИ, спасти компанию от краха должна была крупная сделка с ВСУ. В 2023 году Verney-Carron договорилась с киевским режимом о поставках карабинов, гранатомётов и винтовок на общую сумму 36 миллионов евро. Однако позже контракт был отменён.

Точку в многовековой истории фирмы поставят 12 февраля на заседании торгового трибунала Сент-Этьена. Между тем компания Cybergun, контролирующая 65% акций Verney-Carron, объявила о приостановке торговли ценными бумагами на бирже Euronext.

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Ранее власти Венгрии решили отправить миллион евро из своей части Европейского фонда мира на поддержку армии Ливана. В Будапеште заявили, что страна не станет уподобляться союзникам по ЕС и давать деньги Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Тимур Хингеев
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