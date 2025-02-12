Старейшая оружейная компания Франции стала банкротом после срыва контракта с ВСУ

Французская оружейная компания Verney-Carron, основанная ещё в 1820 году, объявила о банкротстве, сообщил телеканал BFMTV. Проблемы с доходом преследовали фирму на протяжении нескольких лет, а финальной неудачей стал срыв крупного контракта с Украиной.

По данным СМИ, спасти компанию от краха должна была крупная сделка с ВСУ. В 2023 году Verney-Carron договорилась с киевским режимом о поставках карабинов, гранатомётов и винтовок на общую сумму 36 миллионов евро. Однако позже контракт был отменён.

Точку в многовековой истории фирмы поставят 12 февраля на заседании торгового трибунала Сент-Этьена. Между тем компания Cybergun, контролирующая 65% акций Verney-Carron, объявила о приостановке торговли ценными бумагами на бирже Euronext.