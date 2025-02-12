Главврач дагестанской больницы уволился по собственному после секс-скандала
Главврач Чародинской ЦРБ Курбан Рамазанов решил покинуть занимаемый пост после скандала с сексом на рабочем месте, который попал в объектив работающей камеры. Медработник уволился по собственному желанию, рассказал РИА «Новости» один из его заместителей.
Должность главного врача ЦРБ в Дагестане досталась заведующему поликлиникой при больнице Имамшапи Курмагомедову.
Напомним, что скандал с участием Рамазанова прогремел 11 февраля. Экс-главврач забыл выключить камеру после совещания по видеосвязи и занялся сексом с коллегой на глазах остальных участников конференции.
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