Главврач дагестанской больницы уволился по собственному после секс-скандала

Главврач Чародинской ЦРБ Курбан Рамазанов решил покинуть занимаемый пост после скандала с сексом на рабочем месте, который попал в объектив работающей камеры. Медработник уволился по собственному желанию, рассказал РИА «Новости» один из его заместителей.