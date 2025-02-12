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Регион
11 февраля, 22:43

Главврач дагестанской больницы уволился по собственному после секс-скандала

Главврач Чародинской ЦРБ Курбан Рамазанов решил покинуть занимаемый пост после скандала с сексом на рабочем месте, который попал в объектив работающей камеры. Медработник уволился по собственному желанию, рассказал РИА «Новости» один из его заместителей.

Должность главного врача ЦРБ в Дагестане досталась заведующему поликлиникой при больнице Имамшапи Курмагомедову.

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Напомним, что скандал с участием Рамазанова прогремел 11 февраля. Экс-главврач забыл выключить камеру после совещания по видеосвязи и занялся сексом с коллегой на глазах остальных участников конференции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Антон Голыбин
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