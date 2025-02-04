Жительница Нижнего Новгорода скончалась после анального секса с бывшим мужем
Жительница Нижнего Новгорода скончалась в больнице после анального секса с бывшим супругом. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Всё случилось в Ленинском районе ночью 2 февраля, говорится в материале. 33-летнюю местную жительницу госпитализировали с диагнозом «разрыв сигмовидной кишки, осложнённый перитонитом». Ближе к часу ночи пациентка умерла в операционной палате. Врачи уведомили полицию о смерти вследствие необычной травмы.
На допросе в полиции бывший супруг погибшей рассказал, что они встречались 31 января, вместе выпили, после чего у них произошёл анальный секс. Через два дня женщина стала жаловаться на боли, после чего её доставили в больницу. Сейчас тело погибшей передано на судмедэкспертизу.
Ранее Life.ru сообщал о том, как 20-летнего жителя Саратовской области приговорили к полутора годам колонии-поселения. Молодой человек занимался сексом с четырнадцатилетней девочкой, которая скончалась после одного из половых актов из-за тупой травмы влагалища с разрывом, повлёкшей кровопотерю.
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