«Каладзе для меня не существует»: Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником по «Милану»
Глава УАФ Шевченко заявил, что разорвал отношения с бывшим одноклубником Каладзе
Андрей Шевченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andriyshevchenko
Обладатель «Золотого мяча» и глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил о прекращении общения с бывшим партнёром по «Милану», а ныне мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Такие слова прозвучали на пресс-конференции.
«Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», — категорично произнёс Шевченко.
Шевченко и Каладзе вместе выступали за «Милан» с 2001 по 2009 год, добившись значительных успехов на европейской арене и выиграв множество трофеев, включая кубок Лиги чемпионов. Сейчас Каладзе занимает пост генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» и является мэром Тбилиси.
Напомним, что недавно Украина ввела санкции против Каладзе и других представителей грузинской верхушки. Всего в чёрный список Киева попали 19 человек. Указ подписал Владимир Зеленский.