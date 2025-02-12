«Каладзе для меня не существует»: Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником по «Милану»

Обладатель «Золотого мяча» и глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил о прекращении общения с бывшим партнёром по «Милану», а ныне мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Такие слова прозвучали на пресс-конференции.

«Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», — категорично произнёс Шевченко.

Шевченко и Каладзе вместе выступали за «Милан» с 2001 по 2009 год, добившись значительных успехов на европейской арене и выиграв множество трофеев, включая кубок Лиги чемпионов. Сейчас Каладзе занимает пост генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» и является мэром Тбилиси.