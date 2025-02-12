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11 февраля, 23:27

«Каладзе для меня не существует»: Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником по «Милану»

Глава УАФ Шевченко заявил, что разорвал отношения с бывшим одноклубником Каладзе

Андрей Шевченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andriyshevchenko

Андрей Шевченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andriyshevchenko

Обладатель «Золотого мяча» и глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил о прекращении общения с бывшим партнёром по «Милану», а ныне мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Такие слова прозвучали на пресс-конференции.

«Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», — категорично произнёс Шевченко.

Шевченко и Каладзе вместе выступали за «Милан» с 2001 по 2009 год, добившись значительных успехов на европейской арене и выиграв множество трофеев, включая кубок Лиги чемпионов. Сейчас Каладзе занимает пост генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» и является мэром Тбилиси.

Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что Запад вводит санкции из-за России
Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что Запад вводит санкции из-за России

Напомним, что недавно Украина ввела санкции против Каладзе и других представителей грузинской верхушки. Всего в чёрный список Киева попали 19 человек. Указ подписал Владимир Зеленский.

Антон Голыбин
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