Зеленский ввёл санкции против властей Грузии, в том числе премьера Кобахидзе

Владимир Зеленский подписал указ о введении украинских санкций против властей Грузии. Документ опубликован на сайте Зеленского.

«Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях», — сказал Зеленский.

Рестрикции Киева вводятся против 19 человек, среди которых основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, руководитель Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, глава МИД Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также несколько судей и депутатов.