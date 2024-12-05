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5 декабря, 08:35

Зеленский ввёл санкции против властей Грузии, в том числе премьера Кобахидзе

Владимир Зеленский подписал указ о введении украинских санкций против властей Грузии. Документ опубликован на сайте Зеленского.

«Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях», — сказал Зеленский.

Рестрикции Киева вводятся против 19 человек, среди которых основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, руководитель Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, глава МИД Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также несколько судей и депутатов.

Накануне Зеленский анонсировал подготовку ограничительных мер со стороны Киева против грузинских властей.

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Напомним, в Грузии после выборов в парламент проходят антиправительственные протесты. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что оппозиции не удалось провернуть Майдан. Правоохранители установили зачинщики беспорядков, а в Тбилиси был задержан один из идейных вдохновителей протестов. Также накануне задержали двух экс-депутатов, которые подозреваются в нарушении закона. Тем временем из-за провала Майдана огорчились на Западе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Никита Никонов
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