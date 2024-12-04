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4 декабря, 19:45
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«Выродок, угробивший свой народ»: Захарова высказалась о санкциях Зеленского против Грузии

Захарова жёстко отреагировала на решение Зеленского ввести санкции против Грузии

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о введении санкций против Грузии «за разгон протестов» в Тбилиси. По мнению дипломата, бывший комик решил поиграть в судью.

«Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — написала Захарова в своем телеграм-канале.

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Напомним, с 28 ноября в Грузии проходят антиправительственные протесты. Президент Саломе Зурабишвили поддержала участников акций и заявила, что останется на посту, несмотря на завершение её полномочий. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что оппозиции не удалось реализовать сценарий, подобный украинскому Майдану. Сегодня в грузинской столице проходят массовые обыски в офисах оппозиционных партий. В ходе этих мероприятий уже был задержан задержан лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия, а также экс-депутат Элисашвили. На ситуацию отреагировал Владимир Зеленский и анонсировал санкции против Грузии.

Анатолий Цейко
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