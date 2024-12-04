«Выродок, угробивший свой народ»: Захарова высказалась о санкциях Зеленского против Грузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о введении санкций против Грузии «за разгон протестов» в Тбилиси. По мнению дипломата, бывший комик решил поиграть в судью.

«Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — написала Захарова в своем телеграм-канале.