«Нелепые чудики»: Патриарх Кирилл осудил неоязычество среди военных в зоне СВО
Патриарх Кирилл призвал бороться с распространением неоязычества в зоне СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил недовольство в связи с возрождением язычества среди российских военных в зоне СВО. Священнослужитель назвал распространителей этой религиозной практики «чудиками», призвав православных священников «противостоять этому злу».
«Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно всё развенчано», — заявил патриарх на собрании духовенства Московской митрополии.
В завершение Кирилл вновь призвал священников проявлять особую активность и предпринимать все необходимые шаги для предотвращения распространения неоязычества среди военнослужащих.
Эту тему патриарх Кирилл поднимал ещё в сентябре прошлого года, предупредив родителей о риске распространения неоязычества в школьном пространстве. Такие деформированные формы духовности порождаются на фоне идущего вооружённого конфликта, уверен он.
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