«Нелепые чудики»: Патриарх Кирилл осудил неоязычество среди военных в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил недовольство в связи с возрождением язычества среди российских военных в зоне СВО. Священнослужитель назвал распространителей этой религиозной практики «чудиками», призвав православных священников «противостоять этому злу».

«Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно всё развенчано», — заявил патриарх на собрании духовенства Московской митрополии.

В завершение Кирилл вновь призвал священников проявлять особую активность и предпринимать все необходимые шаги для предотвращения распространения неоязычества среди военнослужащих.