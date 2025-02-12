«Проект Украина» де-факто стал инструментом западных чиновников для отмывания денежных средств и личного обогащения. Об этом заявила депутат Европейского парламента от Болгарии Рада Лайкова.

«Украина, похоже, используется в виде гигантской схемы отката денег. Некоторые люди на Западе очень на этом разбогатели. Именно по этой причине поддержка остаётся такой непоколебимой. <…> Это просто жадность без всякой жалости к страданиям, в том числе и украинского народа», — заявила Лайкова газете «Известия».

Евродепутат также подчеркнула, что Украина не имеет ни единой возможности избежать поражения. По её словам, исход конфликта предсказуем: вопрос стоит лишь в масштабе будущих разрушений. Бойня действительно может завершиться в этом году, считает политик, и произойдёт это в тот момент, когда Запад перекроет Киеву доступ к своим деньгам и оружию.