«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в первом раунде плей-офф ЛЧ со счётом 3:2

В первом поединке раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов испанский «Реал Мадрид» одержал победу над «Манчестер Сити» со счётом 3:2. Матч состоялся на стадионе английского клуба и заставил болельщиков обеих команд понервничать.

Победный результат для «Реала» обеспечили три точных мяча: Килиан Мбаппе открыл счёт на 60-й минуте, Браим Диас добавил ещё одно очко на 86-й, а Джуд Беллингем нанёс решающий удар в добавленное время (90+2). В составе хозяев поля дважды отличился Эрлинг Холанд, который сумел забить с пенальти на 19-й и 80-й минутах.

Ответная встреча, которая разыграет путёвку в 1/8 финала, состоится 19 февраля в Мадриде. На групповом этапе «Реал» завершил борьбу на 11-й строчке, а «Манчестер» оказался на 22-й позиции.