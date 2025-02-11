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11 февраля, 19:31

«Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 3:0 и завоевал Зимний кубок РПЛ

Игроки «Зенита» с трофеем. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Игроки «Зенита» с трофеем. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский «Зенит» уверенно обыграл московский «Спартак» в финале Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходил в Абу-Даби. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Сергея Семака.

Счёт в матче открыл Луис Энрике на 16-й минуте. Этот гол стал для него первым после перехода в «Зенит» из «Ботафого». Спустя 12 минут Вендел удвоил преимущество, а ещё через четыре Матео Кассьерра увеличил разрыв до трёх мячей.

Во втором тайме арбитр удалил хавбека москвичей Кристофера Мартинса, но из-за особенностей регламента турнира составы остались равными. Позже на бровке вспыхнул конфликт, из-за которого главный тренер «Спартака» Деян Станкович был вынужден покинуть поле. В знак солидарности с коллегой Сергей Семак также ушёл на трибуну.

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Ранее в ходе матча Зимнего Кубка РПЛ ФК «Краснодар» обыграл «Динамо» со счётом 1:0. Единственный мяч в ворота соперников на 61-й минуте забил Джон Кордоба.

Тимур Хингеев
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