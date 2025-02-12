Как выразить любовь без лишних затрат? Еврейские лайфхаки на 14 февраля

День святого Валентина ассоциируется у многих не только с ещё одним шансом выразить близким свою любовь, но и с большими тратами на подарки. Однако сделать этот день по-настоящему особенным можно и без чрезмерных расходов. Выгодные способы удивить свою половинку и сохранить бюджет специально для Life.ru перечислил эксперт по личным финансам, автор сайта о еврейских лайфхаках Александр Патешман.

Первый вариант — авторское вино неизвестных марок. Как правило, оно имеет красивую упаковку, и никогда нельзя понять, сколько оно стоит — 500 рублей или 5 тысяч. Такое вино невозможно пробить в интернете, поэтому оно может стоить любые деньги. Второй вариант — индивидуальный парфюм. Сейчас многие торговые центры предлагают такую услугу. Это знак внимания, и 2025 год особенно хорош для уникальных и индивидуальных подарков. Сделать индивидуальный парфюм для девушки или молодого человека — отличная идея. Ни у кого больше такого не будет Александр Патешман Эксперт по личным финансам

Ещё один беспроигрышный подарок — парные вещи. Толстовки или футболки с индивидуальной вышивкой, например, инициалами пары, обойдутся недорого, утверждает эксперт. Также половинку можно удивить сертификатом на бронирование отеля, который заменит сразу два подарка. Например, вручённый 14 февраля сертификат может бронировать номер на день рождения возлюбленного или возлюбленной. А если что-то пойдёт не так, его всегда можно аннулировать.

«Теперь о том, как сводить на свидание. Рекомендую заранее бронировать места, чтобы потом не было сюрпризов. <...> На маркетплейсе закажите какую-нибудь свечку в виде сердечка или что-то подобное. Чтобы устроить сюрприз и выделиться среди остальных посетителей, закажите пирожное, подойдите к официанту, дайте ему свечку и попросите поздравить. Они подожгут вашу свечку, и девушке принесут тортик с этой свечкой или с фонтаном. Такой свечки больше ни у кого не будет», — подытожил экономист.